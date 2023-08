(shareribs.com) Chicago 11.08.2023 - Die Agrarfutures an der Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel etwas leichter. In den USA wurden gestern die neuesten Exportverkäufe veröffentlicht. Weizen und Mais geben im elektronischen Handel leicht nach. Sojabohnen können wieder leicht zulegen, steuern aber dennoch auf das dritte Wochenminus zu. Das Wetter in den US-Anbaugebieten hat sich ...

