Lion One Metals Ltd. veröffentlichte gestern neue hochgradige Bohrergebnisse von anhaltenden Einfüllbohrungen an seinem Tuvata-Alkaline-Goldprojekt in Fiji. Die Einfüllbohrungen werden von der Oberfläche aus in Abständen von etwa 20 Metern durchgeführt, während die Bohrungen zur Kontrolle der Neigung vom Untergrund aus in Abständen von 5-10 Metern durchgeführt werden.



Die hier dargestellten Bohrergebnisse beziehen sich auf Einfüll- und Gehaltskontrollbohrungen, die im Bereich der Zone 5 der Lagerstätte durchgeführt wurden, welche die oberflächennahen Teile der Loden UR1 bis UR8 sowie URW2A und URW3 umfasst.



Höhepunkte der Bohrungen umfassen u.a.:



? Bohrloch TUDDH-643: 80,78 g/t Gold über 6,6 Meter ? Bohrloch TGC-0067: 261,93 g/t Gold über 1,8 Meter ? Bohrloch TUDDH-653: 9,96 g/t Gold über 0,9 Meter



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

