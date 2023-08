EQS-Ad-hoc: LIBERO football finance AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

LIBERO football finance AG steigt mit 40 Mio. Euro bei Tochterunternehmen des FC Barcelona ein



11.08.2023 / 12:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LIBERO football finance AG steigt mit 40 Mio. Euro bei Tochterunternehmen des FC Barcelona ein Frankfurt am Main, 11. August 2023. Die börsennotierte LIBERO football finance AG aus Frankfurt (ISIN: DE000A161N22) ist ab sofort strategischer Partner des FC Barcelona. So hat die LIBERO football finance AG einen Anteil in Höhe von 9,8 % zum Kaufpreis von 40 Millionen Euro an der Bridgeburg Invest S.L. Barcelona, der Holdinggesellschaft von Barça Vision, erworben. Die Refinanzierung des Kaufpreises ist durch externe strategische europäische Investoren der LIBERO football finance AG sichergestellt. Barça Vision bündelt als zentrale Plattform des FC Barcelona die Produktion und Vermarktung aller neuen digitalen Inhalte des Vereins einschließlich Web3, Blockchain, NFTs und Metaverse und ist grundlegender Teil der "Espai Barça Digital"-Strategie des FC Barcelona, mit dem Ziel Fans des Vereins aus der ganzen Welt zusammenzubringen. Als strategischer Partner wird sich das Team der LIBERO football finance AG mit seiner jahrelangen Erfahrung im internationalen Profifußball aktiv einbringen, um die wirtschaftlichen Potenziale in der digitalen Welt des Sports und der Unterhaltungsindustrie bestmöglich zu erschließen. Über die LIBERO football finance AG

Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte LIBERO football finance AG (ISIN: DE000A161N22) hat sich auf die ganzheitliche Betreuung von Fußballvereinen in allen Finanzierungs- und Rentabilitätsfragen spezialisiert und bietet umfassende Beratungsleistungen rund um alle wirtschaftlichen Belange von Profifußballvereinen. Weitere Informationen: libero-football-finance.com Kontakt

LIBERO football finance AG

Investor Relations

info@libero-football-finance.com



Ende der Insiderinformation



11.08.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com