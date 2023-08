EQS-News: LIBERO football finance AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

LIBERO football finance AG steigt mit 40 Mio. Euro bei Tochterunternehmen des FC Barcelona ein



11.08.2023 / 12:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LIBERO football finance AG steigt mit 40 Mio. Euro bei Tochterunternehmen des FC Barcelona ein

Frankfurt am Main, 11. August 2023. Die börsennotierte LIBERO football finance AG aus Frankfurt (ISIN: DE000A161N22) ist ab sofort strategischer Partner des FC Barcelona. So hat die LIBERO football finance AG einen Anteil in Höhe von 9,8 % zum Kaufpreis von 40 Millionen Euro an der Bridgeburg Invest S.L. Barcelona, der Holdinggesellschaft von Barça Vision, erworben. Die Refinanzierung des Kaufpreises ist durch externe strategische europäische Investoren der LIBERO football finance AG sichergestellt. Barça Vision bündelt als zentrale Plattform des FC Barcelona die Produktion und Vermarktung aller neuen digitalen Inhalte des Vereins einschließlich Web3, Blockchain, NFTs und Metaverse und ist grundlegender Teil der "Espai Barça Digital"-Strategie des FC Barcelona, mit dem Ziel Fans des Vereins aus der ganzen Welt zusammenzubringen. Mit über 330 Millionen Fans und 434 Millionen TV-Zuschauern allein in der Saison 2021/22 sowie 421 Millionen Followern in verschiedensten sozialen Medien ist der FC Barcelona eine der wertvollsten Sportmarken der Welt.

Zeitgleich mit der Beteiligung der LIBERO football finance AG an der Bridgeburg Invest S.L., hat der FC Barcelona ein Business Combination Agreement mit der Mountain & Co. I Acquisition Corp. (NASDAQ: MCAA) abgeschlossen. Im Rahmen dieser Transaktion wird der FC Barcelona vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Genehmigungen seine digitale Geschäftseinheit Barça Vision sowie sämtliche audiovisuelle Inhalte künftig unter der neuen Marke "Barça Media" zusammenführen und im Rahmen einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Transaktion an der NASDAQ notieren.



Als strategischer Partner wird sich das Team der LIBERO football finance AG mit seiner jahrelangen Erfahrung im internationalen Profifußball aktiv bei der künftigen Barça Media einbringen, um die wirtschaftlichen Potenziale in der digitalen Welt des Sports und der Unterhaltungsindustrie bestmöglich zu erschließen.

"Barça Vision hat bewiesen, dass sie in der Lage sind, innovative Inhalte zu produzieren und diese zu vermarkten, um damit Fußball-Fans über verschiedenste Kanäle zu erreichen. Wir freuen uns sehr, den FC Barcelona in seiner neuen

Wachstums- und Innovationsphase zu unterstützen, um gemeinsam Barça Media auf die nächste Stufe zu heben.", kommentiert Dominik Heer, CEO der LIBERO football finance AG den Vertragsabschluss. Unterstützt wurde er bei den Verhandlungen in Spanien von Aufsichtsratsmitglied Peter Kenyon, der durch seine früheren Tätigkeiten als Geschäftsführer von Manchester United und Chelsea FC in der internationalen Fußballwelt bestens vernetzt ist.



Über die LIBERO football finance AG

Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte LIBERO football finance AG (ISIN: DE000A161N22) hat sich auf die ganzheitliche Betreuung von Fußballvereinen in allen Finanzierungs- und Rentabilitätsfragen spezialisiert und bietet umfassende Beratungsleistungen rund um alle wirtschaftlichen Belange von Profifußballvereinen.

Weitere Informationen: libero-football-finance.com

Kontakt

LIBERO football finance AG

Investor Relations

info@libero-football-finance.com

11.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com