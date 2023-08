Bechtle mit Quartalszahlen: Aktie reagiert deutlich

Werbung







Das IT-Systemhaus veröffentlichte am Freitagmorgen die Quartalszahlen des zweiten Quartals 2023 und erfreute Anleger: Der Aktienkurs stieg am Vormittag zweitweise um über 5 Prozent.



Als einer der größten IT-Dienstleister Europas bekam der MDAX® Konzern in der jüngsten Vergangenheit immer mehr Aufmerksamkeit nicht zuletzt durch einen Auftrag der EU-Kommission über die Lieferung von Software bis 2025. Zusätzlich scheint die Nachfrage bei Bechtle nach Digitalisierungsprojekten nicht nachzulassen nach dem Corona-Hoch, sondern eher das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Bechtle konnte den Umsatz im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6,5 Prozent ausweiten von 1,42 Milliarden Euro auf 1,51 Milliarden Euro - auf Halbjahressicht sogar um 9 Prozent. Dieser Umsatz wurde hauptsächlich durch das Segment IT-Systemhaus & Managed Services getragen, welches für die Digitalisierungsprojekte zuständig ist. Hier konnte ein Umsatzplus von 13,7 Prozent auf 985 Millionen Euro festgestellt werden. Neben der stabilen EBT-Marge von 6,2 Prozent, stellte Bechtle im vergangen Quartal viele neue Mitarbeiter ein.



Zusätzlich geht Bechtle davon aus, im zweiten Quartal von einer sich aufhellenden Stimmungslage zu profitieren und erhöht die Prognose für das Umsatzwachstum des Geschäftsjahres auf 5-10 Prozent. Der Aktienkurs des IT-Unternehmens stieg am Freitagmorgen um mehr als 5 Prozent an.









Quelle: HSBC