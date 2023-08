Bern (ots) -Parteien: X. und Y. c. "Gipfel Zytig"Themen: Menschenwürde / DiskriminierungBeschwerde gutgeheissenZusammenfassungDie "Gipfel Zytig" hatte auf ihrer Witzseite ein Doppelbild publiziert: Oben zwei schwarze Menschen, die je einen deutschen Pass vor die Kamera halten, ins Bild eingefügt der Kommentar: "Wir sind Deutsche." Darunter die Köpfe zweier Löwen mit dem Satz: "Und wir sind Vegetarier." Die "Gipfel Zytig" ("Das Organ für den Tourismus im Prättigau, in der Landschaft Davos und im Albulatal sowie im Engadin") hat damit den JournalistInnenkodex verletzt.Der Presserat hält in seiner Stellungnahme fest: Perfide wird durch bildnerische, textliche und typografische Stilmittel ein Sinnzusammenhang zwischen den beiden Bildern hergestellt. Schwarze Menschen, die von sich sagen, sie seien Deutsche, werden als Lügner dargestellt. Dadurch werden sie in ihrer Menschenwürde verletzt.Pressekontakt:Schweizer PresseratConseil suisse de la presseConsiglio svizzero della stampaUrsina WeyGeschäftsführerin/DirectriceRechtsanwältinMünzgraben 63011 Bern+41 (0)33 823 12 62info@presserat.chwww.presserat.chOriginal-Content von: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018292/100910233