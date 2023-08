Während in den USA um die Regulierung des Kryptomarkts gerungen wird, werden anderswo Fakten geschaffen - beispielsweise in Hongkong. Es könnte der Beginn von etwas Großem sein: In Hongkong hat die Börsenaufsicht Securities and Futures Commission (SFC) in der Vorwoche erstmals einem Unternehmen eine Lizenz erteilt, die nötig ist, damit es Privatanlegern dort den Handel mit Kryptowährungen anbieten darf. Seit einer Gesetzesänderung im Juni benötigen Kryptofirmen in dem Stadtstaat dafür eine Erlaubnis ...

