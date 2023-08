Die Wirtschaft in China bleibt schwach - nun droht die nächste Säuberungswelle: nach dem Tech-Sektor geht Peking nun gegen den Phrama- und Medizin-Sektor vor. Damit droht die nächste Abwärtsspirale in einer immer stärker staatssozialistisch geprägten Wirtschaft in China. Aktuelle Daten zur Kreditvergabe, die so schwach ausfielen wie seit 14 Jahren nicht mehr, zeigen die Abwärtsdynamik. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...