Wien (www.anleihencheck.de) - Europas Aktienindices haben gestern - mit Ausnahme des ATX, der von den Kursverlusten der Wienerberger-Aktien in Mitleidenschaft gezogen war - schon den ganzen Tag freundlich notiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Es sei jedoch zusätzlich Erleichterung zu spüren gewesen, als am frühen Nachmittag in Summe erfreuliche US-Inflationsdaten veröffentlicht worden seien. Der DAX habe daraufhin seine Gewinne ausgebaut und am Ende 0,9% höher geschlossen - in Griffweite der 16.000-Punkte-Marke, welche zuvor zeitweise sogar übersprungen worden sei. Sein Pendant für die gesamte Eurozone, der EURO STOXX 50, habe gar um mehr als 1,5% höher schließen können. Der österreichische ATX habe hingegen 0,36% eingebüßt. ...

