Wien (www.fondscheck.de) - Seit der Zinswende vergangenes Jahr ziehen sich Anleger aus den Hedgefonds-Strategien im UCITS-Mantel zurück, so die Experten von "FONDS professionell".Nun hätten sich die Abflüsse nochmals beschleunigt. Der Grund: Anleger würden offenbar massiv in Anleihen umschichten, so eine Studie von Lupus Alpha. ...

