Streaming ist auf dem Vormarsch. Nach Erhebungen des Marktforschungsinstituts Nielsen macht das Fernsehen auf Abruf schon rd. 40% des gesamten Fernsehkonsums in den USA aus. Disney avancierte seit dem Launch von Disney+ 2019 zu einem der größten Streaming-Anbieter der Welt.Laut Q3-Bericht (per 1.7.) von Mittwochabend (9.8.) zählte der US-Konzern insgesamt 146,1 Mio. zahlende Abonnenten, womit die Erwartungen (154,8 Mio.) der Wall Street jedoch verfehlt wurden. Dies ist maßgeblich auf den Kundenschwund in Indien (-24%; 40,4 Mio. Abonnenten) zurückzuführen, nachdem der Unterhaltungskonzern dort die Rechte für die Übertragung von Cricket-Spielen verloren hatte. Trotz der stetig wachsenden Nutzerzahlen ist die Sparte weiterhin unprofitabel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...