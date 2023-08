Wien (www.fondscheck.de) - Mediolanum International Funds (Mediolanum), die europäische Asset-Management-Plattform, die rund 50 Milliarden Euro für die Mediolanum Banking Group verwaltet, hat sich Verstärkung an Bord geholt, so die Experten von "FONDS professionell".Mariagrazia Briganti solle als neue Bereichsleiterin die Marketing- und Kommunikationsaktivitäten von Mediolanum in dessen Schlüsselmärkten weiterentwickeln, um das Unternehmen bei seinen Geschäftszielen voranzubringen. Brigantis Dientssitz sei Dublin, von wo aus sie an Luca Matassino, Chefstratege von Mediolanum, berichte. ...

