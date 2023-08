Ziel des Verkaufs an teckpro AG: Gemeinsame Bündelung der Kräfte Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat den Verkauf ihrer langjährigen Tochtergesellschaft iS2 AG abgeschlossen. Mit dem Verkauf geht das Software- und IT-Beratungsunternehmen an die teckpro AG, einen führenden Anbieter von Analyse-, Vertriebs- und Beratungslösungen in der deutschen Finanz- und Versicherungsbranche. Ziel des Verkaufs ist die gemeinsame ...

Den vollständigen Artikel lesen ...