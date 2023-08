Erdbeeren 24/7, 365 Tage im Jahr. Muss das sein und wenn ja wie kann man die luxuriöse Nachfrage umweltschonender und auch kostengünstiger anbieten. Ein Möglichkeit bietet das so genannte Vertical Farming - gestapelte Erdbeeren in einem künstlich erzeugten Klima - gesteuert durch die KI. Wie das geht und welche Anbaumöglichkeiten außer Erdbeeren sich möglicherweise noch anbieten, erfahrt Ihr in diesem Interview mit dem Startup-Gründer Claas Ahrens von vGreens.