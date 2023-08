Berlin (ots) -



Die Linke-Bundestagsabgeordnete und Parlaments-Vizepräsidentin Petra Pau hat die anhaltende Personal- und Austrittsdebatte in ihrer Partei scharf kritisiert. Diese Diskussionen seien fatal und "nicht links, sondern egoistisch arrogant" und lenkten von den wirklichen Herausforderungen ab, schreibt Pau in einem Thesenpapier, aus dem die Tageszeitung "nd" (Samstagausgabe) zitiert. Zugleich wendet sich Pau gegen Vorwürfe von Sahra Wagenknecht und anderen an die Linkspartei. Die "Generalthemen" der Linken müssten weiterhin "soziale Gerechtigkeit, Frieden sowie Bürgerrechte und Demokratie" sein. Dabei sei die "nahende Klimakatastrophe" die "größte soziale Herausforderung, droht sie doch die Menschheit und überhaupt alles Leben zu vernichten", so die Linke-Politikerin. "Schon deshalb kann die Linke das Thema nicht den Grünen überlassen." Forderungen, die Linke müsse sozial und sonst nichts sein, seien "aus dem vorigen Jahrhundert."



