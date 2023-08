Frankfurt (ots) -



Es ist sinnvoll und richtig, wenn die Ampel-Koalition der Ukraine Taurus-Marschflugkörper liefert, um das überfallene Land nicht nur so lange wie nötig zu unterstützen, sondern auch mit allem, was nötig ist, damit sich die ukrainische Armee gegen den russischen Aggressor wehren kann. Im Falle dieses Waffensystems muss sich auch niemand sorgen, den Krieg zu eskalieren. Schließlich haben Großbritannien und Frankreich bereits Marschflugkörper nach Kiew geschickt. Und die Regierung von Wolodymyr Selenskyj hat damit auch nicht russisches Territorium angegriffen, weil sie um die Rechtfertigungsnöte der westlichen Verbündeten weiß. Diese weitere deutsche Waffenlieferung wird den Krieg nicht entscheiden. Doch hilft es der ukrainischen Armee, Ziele hinter der Front und damit den Nachschub oder Kommandozentralen zu attackieren und so kleine Vorteile für die Gegenoffensive zu erzielen. Für die Ukraine wäre es also hilfreich, wenn das Deutschlandtempo nicht nur für LNG-Gas gelten würde.



