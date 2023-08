Trotz stärker als erwartet gestiegener Erzeugerpreise legt der Dow-Jones-Index in der ersten Handelsstunde über 100 Punkte zu. Zu den größten Gewinnern zählt der Versicherer UnitedHealth, dessen Milliarden-Übernahme in Großbritannien genehmigt wurde. Im Nasdaq 100 schwächeln vor allem China-Titel und die Chip-Werte.Zu Handelsbeginn hatten die Erzeugerpreise noch den US-Leitindex belastet. Sie waren im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten lediglich ein Plus von 0,2 ...

