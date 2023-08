San Francisco, Kalifornien (ots) -Check Point Research (CPR), die Threat-Intelligence-Abteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/), stellt den dritten Fall von Missbrauch eines legitimen Tools vor, um Phishing-Kampagnen zu tarnen. Neben Google Collection und Google Ad kommt nun Microsoft SharePoint hinzu. Dabei wird das Programm vor allem zum Versenden von Phishing-E-Mails genutzt, um diesen einen täuschend echten Anstrich zu geben.Die Sicherheitsforscher beschreiben, wie Hacker das Programm missbrauchen, um Phishing-E-Mails zu verschicken. Ein Beispiel:Angenommen, jemand erhält eine Nachricht von Microsoft SharePoint, dass eine Datei freigegeben worden wäre. Der enthaltene Link führt zu einer legitimen SharePoint-Seite.Die dort hinterlegte Datei führt nicht zu einer anderen Microsoft-Adresse, sondern zu einer Phishing-Seite (die inzwischen entfernt wurde). Alle anderen Links sind jedoch legitim.Gegen diese Angriffe hilft vor allem ein Link-Schutz, der die Web-Seiten hinter den Links simuliert, um sie zu prüfen. Sogar nach dem Klick des Benutzers auf den betrügerischen SharePoint-Link kann er diesen noch analysieren. Hinzu kommen muss ein Analyse-Programm für Zero-Day-Phishing-Anzeichen von Web-Seiten und OCR zur Erkennung gefälschter Symbole und Logos.Die Sicherheitsforscher möchten jedoch darauf hinweisen, dass weder Microsoft noch einer seiner Dienste nun gefährlich oder illegitim wäre. Die Hacker missbrauchen schlicht Microsoft Sharepoint. Check Point hat Google am 5. Juli 2023 über diese Sicherheitslücke unterrichtet.Check Point Research rät Unternehmen und Privat-Anwendern, größte Vorsicht walten zu lassen. Außerdem empfehlen sie, KI-gestützte IT-Sicherheitslösungen zu implementieren, die nach verschiedenen Indikatoren Ausschau halten können, eine E-Mail-Sicherheitslösung einzuführen, die Dokumente und Dateien prüft, sowie eine URL-Sicherheitslösung, die Websites prüft und emuliert.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5578726