"Die Würde des Menschen ist unantastbar." Es wurde schon oft geschrieben, kann aber nicht genug betont werden: Es geht hier um die Würde des Menschen, nicht allein um die Würde des Deutschen. Und damit sind wir auch schon mitten in der aktuellen politischen Auseinandersetzung. Wer bestimmte Gruppen von Menschen pauschal verunglimpft, wer ihnen die Menschenwürde abspricht und ihnen ihre Grundrechte nehmen will, der kann sich noch so oft als "einzig wahrer Verteidiger des Grundgesetzes" darstellen. In Wirklichkeit gehören solche Feinde unserer Verfassung mit allen Mitteln des Rechtsstaats bekämpft. Denn wenn wir aus 1933 eines gelernt haben, dann wohl das: Eine Demokratie braucht immer auch Demokraten, die sie verteidigen.



