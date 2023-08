Der Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens der Euroboden GmbH bestimmt die Schlagzeilen am KMU-Anleihemarkt in der Kalenderwoche 32. Der Münchener Immobilienentwickler hat den Antrag am 11. August beim Amtsgericht München eingereicht, weil es eine weitere Verschlechterung der kurzfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung, insbesondere durch das unerwartete Scheitern bzw. die geringeren Erfolgsaussichten von Verkaufsbemühungen für verschiedene Grundstücke gebe. Dieses Scheitern habe zur Folge, dass bisher erwartete Erlöse auf Ebene der Projektgesellschaften wegfallen oder deutlich später und geringer als geplant ausfallen, so Euroboden. Das Unternehmen hat aktuell zwei Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von etwa 90 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die für den 22. und 23. August 2023 angesetzten Anleihegläubigerversammlungen für die beiden Anleihen in München wurden abgesagt.

Ganz anders die Sachlage bei der reconcept Gruppe - das Erneuerbare Energien-Unternehmen hat ihren neuen sechsjährigen "Solar Bond Deutschland II" (ISIN: DE000A351MJ3) in einem aufgestockten Volumen von 14 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Ursprünglich war ein Volumen von 10 Mio. Euro vorgesehen, das letztlich auf 14 Mio. Euro aufgestockt wurde. ...

