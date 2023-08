EQS-Ad-hoc: Nagarro SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Nagarro SE: Anpassung der Guidance für das Geschäftsjahr 2023



11.08.2023 / 19:09 CET/CEST

11. August 2023 - Der Vorstand der Nagarro SE hat am heutigen Tag die Entwicklungen von Januar bis Juli analysiert und daraufhin beschlossen, die Prognose des Unternehmens für 2023 anzupassen. Aufgrund ungünstiger Währungsentwicklungen und Zurückhaltung in einigen Projekten erwartet das Unternehmen nun für 2023 einen Gesamtumsatz in der Größenordnung von 915 Mio. Euro, basierend auf den heutigen Wechselkursen und ohne Berücksichtigung zukünftiger Akquisitionen. Da das Unternehmen überschüssige Produktionskapazitäten aufweist, die sich in den Umsatzkosten widerspiegeln, liegt die neue Schätzung für die Gross Margin bei 26 %, während die neue Erwartung für die bereinigte EBITDA-Marge 13 % beträgt. Hinweis: Dieses Dokument enthält ergänzende Non-IFRS-Kennzahlen. Die Gross Margin und die bereinigte EBITDA-Marge sind alternative Leistungskennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit internationalen Rechnungslegungsstandards definiert sind. Nagarro verwendet diese Kennzahlen, um eine bessere Vergleichbarkeit des Unternehmens im Zeitverlauf und innerhalb der Branche zu ermöglichen. Einzelheiten zu alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im Nagarro SE Geschäftsbericht 2022. Dieses Dokument enthält auch zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage von Annahmen und Schätzungen wiedergeben, wobei die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen abweichen können.

Kontakt:



Nagarro SE

Investor Relations

Baierbrunner Str. 15

81379 München

Tel.: +49 (0)89/785000282

Tel.: +49 (0)89/231219151 (Investor Relations)

Fax: +49 (0)322/22132620

E-Mail: ir@nagarro.com

Web: www.nagarro.com



Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200 | WKN: A3H220 | FRA: NA9)



Ende der Insiderinformation



