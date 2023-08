Anzeige / Werbung

The Trade Desk Aktie: KI-gestützte Plattform in der Gewinnzone. Alternative zu Meta & Google Ads?

The Trade Desk ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich der digitalen Werbung. Gegründet im Jahr 2009, hat sich das Unternehmen schnell zu einem wichtigen Akteur in der Werbebranche entwickelt. Das Hauptziel von The Trade Desk ist es, Werbetreibenden leistungsstarke Tools und Technologien zur Verfügung zu stellen, um deren digitale Werbekampagnen effektiver zu gestalten.

Die Plattform von The Trade Desk ermöglicht es Werbetreibenden, gezielte Werbeanzeigen in Echtzeit zu kaufen, zu verwalten und zu optimieren. Durch die Nutzung von Daten und künstlicher Intelligenz ermöglicht die Plattform präzise Zielgruppenausrichtung, um relevante Werbebotschaften an die richtigen Personen zur richtigen Zeit auszuliefern. Dies trägt dazu bei, die Effizienz von Werbekampagnen zu steigern und die Streuverluste zu minimieren.

Ein zentrales Merkmal von The Trade Desk ist die Offenheit der Plattform. Das Unternehmen arbeitet eng mit einer Vielzahl von Partnern zusammen, darunter Publisher, Datenanbieter und Technologieunternehmen, um eine breite Palette von Werbemöglichkeiten anzubieten. Dies ermöglicht den Werbetreibenden Flexibilität und Auswahl bei der Gestaltung ihrer Kampagnen.

Die Trade Desk ist bekannt für ihre Betonung von Datenschutz und Transparenz. Angesichts zunehmender Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Datensicherheit setzt das Unternehmen auf strenge Datenschutzrichtlinien und -praktiken, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen.

Mit Hauptsitz in Ventura, Kalifornien, ist The Trade Desk heute international tätig und bedient Kunden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hat dazu beigetragen, die Art und Weise, wie digitale Werbung gekauft und verwaltet wird, grundlegend zu verändern, und es bleibt ein Vorreiter in der Branche, indem es innovative Technologien und Lösungen entwickelt, um die Effektivität von Werbekampagnen zu maximieren. Damit ist sie eine direkte Konkurrenz zu Facebook Ads (Meta Platforms) und Google Ads (Alphabet). Von den Wachstumsquoten her stellt das Unternehmen beide Weltkonzerne in den Schatten, doch kann dies gehalten werden?

Die aktuellen Quartalszahlen mit dem Sprung in die Gewinnzone haben wir ebenso im Blick, wie die weiteren Aussichten, Analystenkommentare und natürlich das Chartbild mit dem Webtrader von Freestoxx.

Das Video zur The Trade Desk Analyse

Im Format "US-Aktien im Fokus" nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist The Trade Desk das Thema des Tages, anbei das Video:

Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!

