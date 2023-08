An der Wall Street dominierte lange das Narrativ einer "Disinflation" - aber dieses Narrativ wird nicht zuletzt durch die heutigen US-Erzeugerpreise in Frage gestellt: was, wenn die Inflation doch wieder zurück kehrt? Was, wenn die Fed also selbst bei einem Abschwung der Wirtschaft die Zinsen nicht senken kann? Das wäre dann das worst case-Szenario: eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...