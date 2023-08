Die wichtigsten Ereignisse des HandelstagesNach den PPI-Inflationsdaten aus den USA wertete der Dollar heute auf. Die Daten lagen leicht über den Prognosen: Die Gesamtinflation lag bei 0,8% gegenüber den Erwartungen von 0,7% im Jahresvergleich, während die Kerninflation um 2,4% gegenüber den Erwartungen von 2,3% stieg. Der gestrige Aufwärtsimpuls des Währungspaares EURUSD hielt nicht lange an. Die Sitzung am Donnerstag endete mit einer D1-Kerze mit einem langen oberen Schatten, was heute am Freitag ...

