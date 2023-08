Einen August zum Vergessen erleben die Aktionäre von Snap. Die Aktie ist im Begriff den neunten Verlusttag in Serie einzufahren. Noch länger ging es zuletzt vor über eineinhalb Jahren bergab. Die Papiere haben seit Monatsbeginn schon mehr als doppelt so hohe Verluste angehäuft wie der breite Nasdaq Composite.Gelingt es der Snap-Aktie in den verbleibenden eineinhalb Handelsstunden nicht mehr, die bislang aufgelaufenen 1,8 Prozent Minus doch noch zu drehen, wird sie jeden Handelstag im August mit ...

