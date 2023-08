Der DAX (WKN: 846900) hat am Freitag nicht an die Erholung vom Vortag anknüpfen können und sich mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Das größte deutsche Börsenbarometer büßte mehr als 160 Punkte ein und ging -1,03% tiefer mit 15.832 Punkten aus dem Handel. Aus den USA kamen diesmal keine guten Impulse. Bereits am Morgen zeichnete sich ein schwacher Handelstag ab, da der deutsche Leitindex unterhalb des Schlusskurses vom Donnerstag in den Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...