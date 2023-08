Natural Language Processing ist eine KI-Unterart, bei der natürliche Sprache verarbeitet wird, etwa, um sie von einer Sprache in eine andere zu übersetzen. Können wir nun mit Meisen reden? Engadget hat sich in einem ausführlichen Beitrag mit dem Thema befasst, warum Natural Language Processing (NLP) im Wesentlichen nicht funktioniert, um tierische Laute in menschliche Sprache oder umgekehrt zu übersetzen.AnzeigeAnzeige Kommunikation ist nicht gleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...