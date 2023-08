Die Welt der Edelmetalle ist immer in Bewegung, und in der vergangenen Woche gab es einige interessante Entwicklungen. Doch nicht nur die Preise der Metalle sind von Bedeutung - auch die weltwirtschaftlichen Entwicklungen im Kontext der BRICS-Länder bringen frischen Wind in die Diskussion.Anzeige:Die Berg- und Talfahrt der EdelmetalleGold (TVC:GOLD) und Silber (TVC:SILVER): Diese beiden Edelmetalle haben sich in der letzten Woche alles andere als ruhig verhalten. Während Gold um 1,5% nachgab, fiel Silber sogar um satte 4,01%. Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...