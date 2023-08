Bei ferienbedingt niedrigen Umsätzen sollte sich der deutsche Aktienmarkt auch in der neuen Woche als recht stabil erweisen. Im Fokus bleiben die Zinspolitik der Notenbanken und die Berichtssaison. Mit einem Auge sollte man auch nach China schauen, wo sich eine neue Immobilien-Krise abzeichnet. Der Wochenausblick. Neue Inflationszahlen aus den USA und Verunsicherung über die weitere Geldpolitik schürten am Freitag wieder Zinssorgen, nachdem Daten am Donnerstag noch mit Erleichterung aufgenommen ...

