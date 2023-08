Designt und entwickelt werden die Produkte von Apple in Kalifornien, gebaut wir der Großteil davon aber von Partnern in China. Ein System, das für den Tech-Riesen bislang hervorragend funktioniert und überdies dabei geholfen hat, das Reich der Mitte auch als wichtigen Absatzmarkt zu gewinnen. Doch die Sorge vor einer zu großen Abhängigkeit wächst.De-Risking? Decoupling? Oder weiter wie bisher? Die Frage nach dem Umgang mit China als Wirtschaftsmacht treibt Politik und Unternehmen in vielen westlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...