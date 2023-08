Die Aktie von Wienerberger (WKN: 852894) hat am Freitag rund -2% verloren und ist mit einem Kurs von 25,80 € aus dem Markt gegangen. Seit der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen summiert sich der Kursrückgang auf rund -11,5%. Damit ist ein Großteil der Kurserholung seit Oktober 2022 wieder hinfällig. Wie sind die Zukunftsaussichten zu beurteilen? Wienerberger vorgestellt Die Wienerberger AG mit dem Hauptsitz in Wien ist mit über 200 Werken in 28 Ländern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...