An der Wall Street wächst die Erleichterung darüber, dass die US-Notenbank Fed - endlich - mit der Anhebung der Zinssätze fertig sein könnte. Das bedeutet jedoch nicht, dass auch die Turbulenzen am Anleihemarkt bald der Vergangenheit angehören. Die Anleger an den US-Anleihemärkten gehen davon aus, dass die Geldpolitik der Federal Reserve weiterhin für eine erhöhte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...