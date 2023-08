Jetzt Lars Wißlers neuen Börsendienst "Hebel der Woche" kennenlernen und 30 Prozent sparen: https://tinyurl.com/3x6zwyj7 Vermögensverwalter Max Otte, der 2006 mit seinem Buch "Der Crash kommt" bekannt wurde, schlägt in seinem neuen Bestseller deutlich bullischere Töne an: In "Endlich mit Aktien Geld verdienen: Mit der Königsanalyse die besten Unternehmen finden" beleuchtet der Fondsmanager, wie man qualitativ hochwertige Aktien für Langfristanlagen identifiziert. Im Gespräch mit wallstreetONLINE erklärt Otte, wie Anleger die besten Aktien finden und für sich arbeiten lassen können. Welche Kritierien er dafür nutzt, warum er Alphabet derzeit einer Microsoft-Aktie vorzieht und warum er im DAX so gut wie keine Kandidaten für ein Langfrist-Investment mehr sieht: Das und mehr jetzt im Interview ansehen! Das neue Buch von Max Otte ist jetzt im Handel erhältlich. https://amzn.eu/d/91fm8Cr Moderation: Martin Kerscher