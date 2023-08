BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD bereitet den breiten Vertrieb von New Energy Vehicles (NEVs) auf den Philippinen vor und hat dazu nun einen Kooperationsvertrag mit dem Konzern Ayala unterzeichnet. Die BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296), auch als Build Your Dreams bekannt und...

Den vollständigen Artikel lesen ...