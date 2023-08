SHANGHAI (IT-Times) - Die Bank of America (BofA) hat sich zum chinesischen Elektroauto-Startup Nio in einem aktuellen Analyse-Update geäußert und eine Kaufempfehlung ausgesprochen. BofA Securities bestätigte in einem aktuellen Research-Update das "Buy"-Rating für Nio Inc. (NYSE: NIO, ISIN: US62914V1061)...

Den vollständigen Artikel lesen ...