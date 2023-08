Halle (ots) -Sachsen-Anhalt will bis Ende dieses Jahres ein Förderprogramm zur Klimaanpassung in Kommunen auflegen. Das erklärte das Klimaschutzministerium auf Anfrage der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Montagsausgabe). Mit dem Programm "Klima II" könnte die Begrünung an Dach, Fassaden oder Straßen gefördert werden sowie die Verschattung von Gebäuden. Zudem solle das Starkregen- und Hochwassermanagement der Kommunen verbessert werden. Teil der Förderung sei auch der Bau von Wasserspeichern, um Schäden zu reduzieren.Bisher ist es Kommunen überlassen, ob sie Konzepte zur Klimaanpassung entwickeln. "Dabei stehen sie in Verantwortung für ihre Bevölkerung, ihre Infrastruktur, Gewerbe und Unternehmen", mahnte Willingmann. Er fordert auch mehr Unterstützung durch den Bund. Die Ampelkoalition will mit einem Gesetz zur Klimaanpassung mehr Tempo machen. Der Entwurf beinhaltet auch Vorgaben für Länder und Kommunen. Offen ist aber die Frage der Finanzierung. "Der Bund muss mit Blick auf konkrete Ziele und Anforderungen Vorschläge unterbreiten, wie insbesondere finanzschwache Kommunen die Herausforderungen stemmen sollen", so Willingmann.Für den Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt geht die bisherige Förderpraxis in die falsche Richtung. So kämen die "Programme noch nicht da an, wo es kocht", sagt Geschäftsführer Bernward Küper. "Und jetzt will der Bund die Städtebauförderung, über die Kommunen auch viele Klimathemen anschieben, reduzieren. Das ist das falsche Signal, weil es ein bewährtes Instrument ist."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5579353