Auvesta Edelmetalle erklärt Gold im Gold Magazin. Im Teil 2 geht es um einen ganz speziellen Reprt. Denn einmal im Jahr erscheint der "In Gold We Trust Report". Dieses Jahr betrachtet er den ultimative Showdown: Der neue "In Gold We Trust Report 2023" - Ist Gold die rettende Lösung? Eine Analyse der Bedeutung von Gold und die drohende Gefahr eines "Everything-Crashs". Wir stehen als Gesellschaft und auch ganz persönlich vor einer Zeit, in der sich Ereignisse überschlagen und Gewissheiten der Vergangenheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...