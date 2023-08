Die vergangenen Tagen dürften Microsoft-Aktionäre so schnell nicht vergessen. Immerhin büßten die Notierungen im Vorwochenvergleich 2,07 Prozent ein. drei der fünf Sitzungen schloss der Titel mit Verlusten. Am Dienstag war das Minus mit rund 1,23 Prozent für Microsoft am größten. Müssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die Bären das Kommando übernommen? Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Microsoft hat nämlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...