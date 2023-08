Großer Katzenjammer heute bei allen GameStop-Anteilseignern. Immerhin verloren die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche 3,77 Prozent. An zwei der vier Sitzungen ging es für das Wertpapier nach unten. Dabei musste GameStop am Mittwoch den höchsten Tagesverlust der Woche hinnehmen mit einem Minus von 3,91 Prozent. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt? Dieser Rücksetzer trübt die Perspektiven für die nächsten ...

