EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis

q.beyond steigert Umsatz im Q2 2023 um 11 % und erhöht Free-Cashflow-Prognose



14.08.2023 / 07:30 CET/CEST

q.beyond steigert Umsatz im Q2 2023 um 11 % und erhöht Free-Cashflow-Prognose Umsatzwachstum auf 46,4 Mio. € dank Zuwächsen im Cloud- und SAP-Geschäft

Zahlreiche Fortschritte bei Umsetzung der "Strategie 2025"

Für 2023 wird ein verbesserter Free Cashflow von bis zu -4 Mio. € (bisher: bis zu -8 Mio. €) erwartet Köln, 14. August 2023 - Der IT-Dienstleister q.beyond blieb im zweiten Quartal 2023 ungeachtet der schwachen Konjunktur auf Wachstumskurs: Der Umsatz stieg um 11 % auf 46,4 Mio. €. Dabei wurden ein EBITDA in Höhe von 1,0 Mio. € und ein Free Cashflow von -1,1 Mio. € erwirtschaftet. Nach sechs Monaten im laufenden Geschäftsjahr summierte sich der Umsatz auf 93,0 Mio. €, das EBITDA auf -0,2 Mio. € und der Free Cashflow auf eine schwarze Null, also 0,0 Mio. €. Vor diesem Hintergrund bestätigt das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr 2023 für den Umsatz (185 bis 191 Mio. €) und das EBITDA (5 bis 7 Mio. €) und erhöht sie für den Free Cashflow auf bis zu -4 Mio. € (bisher: bis zu -8 Mio. €). Der höhere Free Cashflow resultierte vor allem auf Fortschritten bei der Umsetzung der neuen "Strategie 2025" mit ihren drei strategischen Prioritäten Fokussierung des Geschäftsmodells, höhere Schlagkraft beim Go-to-Market sowie Vereinheitlichung und Vereinfachung sämtlicher Prozesse und Strukturen im Rahmen von "One q.beyond". Damit verbunden sind eine Vielzahl von Maßnahmen, klare Ziele und Zeitpläne. Einige dieser Maßnahmen wirken kurzfristig, so zum Beispiel ein besseres Forderungsmanagement, was die Anhebung der Free-Cashflow-Prognose möglich machte. Andere Maßnahmen, wie der erforderliche Personalumbau sowie die Verschmelzung von Tochterunternehmen auf die q.beyond AG, werden sich dagegen erst in den kommenden Quartalen positiv auswirken. Profitabilität des Cloud-Geschäfts steigt deutlich Operativ verbesserte sich das Geschäft im abgelaufenen Quartal insbesondere im Segment "Cloud": Die Umsätze stiegen hier im Vergleich zum Vorjahr um 11 % auf 37,6 Mio. €. Der Segmentbeitrag erhöhte sich um 57 % auf 4,4 Mio. €; die Segmentmarge verbesserte sich im Quartalsvergleich um 4 Prozentpunkte auf 12 %. Im Segment "SAP" wuchs der Umsatz im zweiten Quartal 2023 um 6 % auf 8,8 Mio. €. Der Segmentbeitrag lag unverändert bei 0,5 Mio. €, die Segmentmarge bei 6 %. Angesichts der Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie 2025 erwartet q.beyond im zweiten Halbjahr 2023 unternehmensweit eine höhere Profitabilität. q.beyond-CEO Thies Rixen erklärt: "Im zweiten Halbjahr 2023 werden wir die Umsetzung der Strategie 2025 mit gleicher Konsequenz fortsetzen. Wo erforderlich, werden wir Maßnahmen nachschärfen, um die Rückkehr zu einer nachhaltigen Profitabilität zu gewährleisten. Wo noch ausstehend, werden wir Prozesse und Strukturen vereinfachen und damit die Effizienz weiter steigern." Gemeinsam mit Finanzvorständin Nora Wolters und dem q.beyond-Team schafft er so eine solide Basis, um bis 2025 die Ertrags- und Finanzkraft des Unternehmens zu stärken. Bei einem Umsatzwachstum von durchschnittlich 7 bis 8 % plant q.beyond für 2025 mit einer EBITDA-Marge von 7 bis 8 % und mit einem Konzerngewinn. Bereits ab dem Jahr 2024 will das Unternehmen einen nachhaltig positiven Free Cashflow erwirtschaften.





Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick In Mio. € Q2 2023 Q2 2022 H1 2023 H1 2022 Umsatz 46,4 42,0 93,0 83,3 - Cloud 37,6 33,8 74,5 65,7 - SAP 8,8 8,3 18,5 17,5 EBITDA 1,0 1,4 -0,2 2,3 EBIT -2,3 -2,6 -6,9 -5,8 Konzernergebnis -2,7 -3,1 -7,7 -6,6 Free Cashflow -1,1 -1,9 0,0 -3,5 Eigenkapitalquote zum 30.06. 72 % 72 % Beschäftigte zum 30.06. 1.090 1.144

Erläuterungen:

Diese Corporate News enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte "forward-looking statements"). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht ist unter www.qbeyond.de/investor-relations abrufbar.



Über das Unternehmen:

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft, Data-Intelligence, Security und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland und Spanien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt:

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations /Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



