AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Konjunktursorgen dürften auch am Montag auf dem deutschen Aktienmarkt lasten. Der Broker IG taxiert den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,41 Prozent tiefer auf 15 767 Punkte. In den vergangenen Tagen verschärfte sich in China die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden weiter. Er steht sinnbildlich für die andauernde Krise des chinesischen Immobilienmarktes, dessen Boom über viele Jahre hinweg für eine rege Nachfrage bei zahlreichen Bau-, Metall- und Chemieunternehmen gesorgt hatte. Das hat sich mittlerweile umgekehrt. Hinzu kommt aktuell die Unsicherheit, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins noch weiter anheben wird im Kampf gegen die hohe Inflation. Zunächst hätte es am Freitag ausgesehen, als hätte der Dax das Zeug für einen neuen Aufwärtsschwung, doch der Wochenschluss habe dieser Hoffnung zunächst einen Dämpfer beschert, erklärt der technische Analyst Christoph Geyer. Allerdings seien die Handelsumsätze am Freitag sehr niedrig geblieben, weshalb nicht von echtem Verkaufsdruck gesprochen werden könne. Da es gleichzeitig aber auch an entscheidenden Kaufsignalen mangele, dürfte der Fokus auch in der neuen Woche auf dem Halten der Unterstützungszonen liegen.

USA: - UNEINHEITLICH - Der Dow Jones Industrial ist am Freitag etwas weiter vorangekommen und hat damit auch auf Wochensicht zugelegt. Die zinssensiblen Technologiewerte aber bekamen den deutlichen Anstieg der Renditen am Anleihenmarkt zu spüren, nachdem frische Preisdaten Zinssorgen geschürt hatten. Technologieaktien leiden darunter, dass bei steigenden Zinsen die künftigen Unternehmensgewinne aus aktueller Sicht weniger wert sind. Der Dow legte um 0,30 Prozent auf 35 281,40 Punkte zu. Die Wochenbilanz ergibt ein Plus von 0,62 Prozent. Der marktbreite S&P 500 fiel am Freitag um 0,11 Prozent auf 4464,05 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,67 Prozent auf 15 028,07 Punkte nach unten.

ASIEN: - VERLUSTE - Konjunktursorgen im Sog der immer deutlicher werdenen schweren Krise des chinesischen Immobilienmarktes haben die Börsen Asiens am Montag belastet. In China ging es für den CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zuletzt um 1,4 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 2,4 Prozent. Der japanische Nikkei 225 knickte zuletzt um 1,3 Prozent ein.



DAX 15832,17 -1,03%

XDAX 15847,23 -0,59%

EuroSTOXX 50 4321,33 -1,43%

Stoxx50 3973,51 -1,00%



DJIA 35281,40 0,30%

S&P 500 4464,05 -0,11%

NASDAQ 100 15028,07 -0,67%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 131,31 -0,05%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0936 -0,10%

USD/Yen 144,94 -0,01%

Euro/Yen 158,51 -0,09%

°



ROHÖL:





Brent 85,97 -0,84 USD WTI 82,35 -0,84 USD °



