Der Siegeszug von Mercadolibre durch Lateinamerika setzte sich auch im Q2 ungebremst fort.Der Umsatz des Amazon-Konkurrenten kletterte nach den am 2.8. vorgelegten Zahlen im Q2 um 31,5% (Q1: 35,1%) auf 3,4 Mrd. US-Dollar. Dank glänzender Geschäfte in allen Segmenten und Regionen wurde der operative Gewinn erneut mehr als verdoppelt (558 Mio. nach 250 Mio. US-Dollar), sodass die operative Marge um 670 Basispunkte auf mittlerweile respektable 16,3% kletterte. "Das Q2 zeigt das Verbesserungspotenzial der Marge, das wir uns mittelfristig zutrauen", erklärte Finanzvorstand Pedro Arnt in der Telefonkonferenz zu den Zahlen. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...