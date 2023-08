Hypoport TAG Immobilien Deutsche Konsum REIT - drei Unternehmen, die von Immobilien und Immobilientransaktionen "leben" heute mit Blick in die Bücher. Geplatzte Transaktionen, Zurückhaltung der Marktteilnehmer, erhöhte Zinskosten, fallende Bewertungen - das prägt die jeweiligen Unternehmensmeldungen. Und die erwartete oder besser erhoffte Normalisierung der Immobilienmärkte bleibt aus. Das Ende der von der Hypoport Gruppe (ISIN: DE0005493365) bereits vor Monaten identifizierten "Dysfunktionalität" der Immobilienmärkte besteht fort. Also was tun? TAG Immobilien und Deutsche Konsum REIT verkaufen ...

