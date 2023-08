Paris (www.anleihencheck.de) - Großbritanniens Leitwährung zeigte sich von der jüngsten Zinserhöhung durch die britische Notenbank wenig beeindruckt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Mit 0,864 Euro habe das Pfund zuletzt fast auf dem gleichen Niveau wie am Donnerstag vergangener Woche notiert, als die Bank of England den Leitzins auf 5,25 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 15 Jahren erhöht habe. Die bereits 14. Anhebung in Folge solle die hohe Teuerung auf der Insel weiter dämpfen. Die Verbraucherpreise seien im Juli zwar mit 7,9 Prozent nicht mehr ganz so stark gestiegen wie im Juni mit 8,7 Prozent, doch nach wie vor habe das Vereinigte Königreich damit eine der höchsten Inflationsraten unter den wichtigsten Industrieländern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...