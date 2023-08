Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Betrachtet man die Inflation, so scheinen die USA auf Kurs zu sein, so Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments.Der Rückgang der Gesamtinflation sei zu begrüßen, noch wichtiger sei aber, dass auch die Kerninflation abnehme. Wenn die Löhne diesem Trend folgen würden - und dafür gebe es deutliche Anzeichen - könnte es in den USA zu einer sanften Landung kommen. Europa und das Vereinigte Königreich dagegen würden hinterherhinken. Hier seien die Aussichten für Wachstum und Inflation eng miteinander verwoben, denn eine hartnäckige Inflation bringe weitere Zinserhöhungen mit sich - und damit auch mehr Risiken für das Wachstum. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...