Die US-Börsen boten am Freitag zum Wochenschluss ein uneinheitliches Bild. Der mit einem Plus von 0,8 % über den Erwartungen liegende Anstieg der US-Erzeugerpreise im Juli ließ die Inflations- und Zinssorgen wieder aufleben. Im Vormonat hatte der Anstieg noch 0,2 % gelegen. Die Erzeugerpreise gelten wichtiger Indikator für die zukünftige Preisentwicklung und werden deshalb von Fed besonders genau beobachtet. Während der Dow Jones um 0,30 % am Freitag auf 35.281 Punkte zulegte, verlor der S&P 500 0,11 % auf 4.464 Punkte. Der besonders zinssensible Technologieindex Nasdaq 100 gab um 0,67 % auf 15.028 Punkte nach. An den deutschen Börsen stieg heute im frühen Handel die Unsicherheit über die Konjunktur ebenfalls. Dazu kommt, dass sich die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt durch die Schieflage des Immobilienentwicklers Country Garden verschärft hat. Der Dax eröffnete den Handel mit einem leichten Minus von 0,09 % bei 15.818 Punkten und sich anschließend bis auf über 15.870 Punkte in die Gewinnzone schieben.



