Der Lagebericht der Münchener Hypothekenbank für das Geschäftsjahr 2019 ist laut BaFin fehlerhaft. Der Report gehört zum festgestellten Jahresabschluss zum Stichtag 31. Dezember 2019 der Bank, die seit ihrer Gründung im Jahr 1896 als Experte für langfristige Immobilienfinanzierungen gilt.Im Rahmen des Lageberichts, der zur Prognoseberichterstattung gehört, wird die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft nicht hinreichend dargestellt, bemängelt die Aufsicht. Es fehle an Angaben zur Vermögens- und Ertragslage, an Erklärungen, Kommentierungen, Verdeutlichungen und Bewertungen. Zudem würden unzulässige rein komparative Prognosen oder qualitative Aussagen verwendet. Die festgestellten Fehler betreffen ausschließlich den Lagebericht 2019, damit ist der Jahresabschluss 2019 von der Bekanntmachung nicht betroffen. Es werden also weder Bilanz noch Gewinn- und Verlustrechnung als fehlerhaft festgestellt. Im Jahr 2019 war Louis ...

