Linz (www.anleihencheck.de) - Der Markt hat den Gipfel bei den Zinserhöhungen in Großbritannien bei rund 6,5% gesehen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mittlerweile seien diese Erwartungen zurückgeschraubt worden und der Markt rechne vom aktuellen Niveau von 5,25% nicht mal mehr mit zwei Zinsschritten bis Jahresende. Die weitere Vorgehensweise sei aber maßgeblich von den anstehenden Datenveröffentlichungen diese Woche abhängig. Dass bei der letzten Zinssitzung nur eine Erhöhung um 25 BP vorgenommen worden sei, zeige, dass die Bank of England (BoE) nur bereit sei das allernötigste zu tun, aus Sorge, am Ende die Wirtschaft zu stark abzuwürgen. ...

