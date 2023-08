Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der US-Zinsmarkt erlebte kürzlich eine Phase erhöhter Volatilität, so Felipe Villarroel, Portfoliomanager bei TwentyFour Asset Management.Ausgelöst worden seien die Schwankungen, da Investoren die sinkende Wahrscheinlichkeit einer sogenannten "harten Landung" verarbeitet und ihre Zinsposition entsprechend angepasst hätten. In diesem Zusammenhang sei es hilfreich zu betrachten, wie sich die Zinskurve im Laufe der Zeit verändert habe. Dabei stehe besonders im Fokus, wie ausgeprägt die Inversion der Zinskurve aktuell sei und wie sich vergleichbare Situation in früheren Normalisierungsphasen wieder aufgelöst hätten. ...

