München (ots) -Gastgeber Australien steht nach einem packenden Spiel mit Elfmeter-Krimi gegen Frankreich überraschend im Halbfinale bei der Fußball-WM der Frauen. Mit den Europameisterinnen aus England wartet in der Runde der letzten Vier eine besonders schwierige Aufgabe für die "Matildas", die allerdings schon jetzt das beste Ergebnis ihrer bisherigen WM-Teilnahmen erreicht haben.Die ARD überträgt das Spiel Australien - England am Mittwoch, 16. August, live ab 11:20 Uhr (Anstoß: 12:00 Uhr) im Ersten und in der ARD Mediathek. Claus Lufen und Nia Künzer präsentieren die Sendung aus dem WM-Studio in Hamburg, Bernd Schmelzer kommentiert die Partie live aus Sydney.Programm:Mittwoch, 16.08.202311:20 - 14:20 UhrFIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT DER FRAUENAUSTRALIEN UND NEUSEELAND 2023SportschauModeration: Claus LufenExpertin: Nia Künzer12:00 UhrAustralien - EnglandHalbfinaleReporter: Bernd SchmelzerÜbertragung aus Sydney